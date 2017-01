Gode tekster har god struktur

Den amerikanske akademikeren og klarspråkeksperten George D. Gopen mener struktur betyr 85 prosent for å skape mening og sammenheng i en tekst. Ordvalg står for 15 prosent. Som Gopen sier: Ord er som gullmynter. De har ingen verdi før de er plassert i riktig sammenheng.

KOMMUNAL RAPPORTS SPRÅKSPALTE Agnar Kaarbø arbeider med språk, tekst og kommunikasjon i Kaarbø språk og kommunikasjon. Han har bakgrunn som taleskriver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kommunikasjonsdirektør i UDI, journalist og redaktør – blant annet i Kommunal Rapport.

Gopen mener skribentens oppgave er å velge den mest virkningsfulle strukturen. Altså den som gjør at leseren tolker setningen som ønsket. Han er også opptatt av samspillet mellom setninger. Leserne forventer at begynnelsen i en setning henger sammen med det som sto i forrige setning. – Selvfølgelig, tenker mange. Men det er likevel mange viktige kommunale tekster som ikke er strukturert på en slik naturlig måte.

En rekke kommuner beskriver ulike tjenester og tilbud på hjemmesidene sine. Tekstene fungerer nok for lesere som er fortrolige med språkbruken i offentlige dokumenter. Det er mye relevant informasjon. Men både ordlyd og oppbygging er formell. Det er ingen introduksjon som løfter fram det viktigste og får fram tilbudet om avlastningsopphold på sykehjem eller muligheten til å fremme innbyggerinitiativ.

For eksempel innledes teksten om avlastningsopphold slik på hjemmesidene til svært mange kommuner:

En god struktur er avhengig av at du tenker gjennom hva du vil med teksten og hvem som skal lese den og hva du vil at de skal ha forstått etter å ha lest den. Vær oppmerksom på hvordan du bygger opp avsnitt

«Beskrivelse

Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme. Den hjelpetrengende selv – som også kan søke – får et tidsavgrenset opphold i institusjon.

Målgruppe

Omsorgsytere som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Kriterier/vilkår

Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid, om arbeidet er mer belastende enn vanlig og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.

Pris

Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastningsopphold.»

Å klippe og lime fra sentrale forskrifter er lettvint, men her kunne kommunenes medarbeidere skrevet om og strukturert teksten slik at den blir en sammenhengende historie om hva kommunen kan bidra med. Her dominerer fagtermer og et nærmest juridisk språk. Leserne inviteres ikke inn i teksten. Teksten blir et skjold mot innbyggerne. Det mangler meningsbærende mellomoverskrifter.

Språkråd

En god struktur er avhengig av at du tenker gjennom hva du vil med teksten og hvem som skal lese den og hva du vil at de skal ha forstått etter å ha lest den. Vær oppmerksom på hvordan du bygger opp avsnitt. De skal ha et formål, en indre sammenheng og henge sammen med det som kommer før og etter. Husk gode mellomoverskrifter.