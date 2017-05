Oslos imponerende plan, men…

En fredagskveld i april ble helgestemningen brutt av en SMS. Oslo kommune ville gjerne fortelle meg, og alle andre borgere av byen, at byrådet har utarbeidet forslag til ny samfunnsdel av kommuneplanen. Sammen med byutviklingsstrategi var dette sendt på høring. Lenke til side med dokumenter, kart og dato for folkemøter fulgte med tekstmeldingen. Her skulle fredagskosen vike for samfunnsengasjementet.

– Bra med aktiv kommunikasjon, tenkte jeg. Byrådet har satt i verk en imponerende rekke med tiltak for å få budskapet ut og synspunkter inn. Kjernen i aktiviteten er et dokument på 82 sider. Den inneholder tekst, bilder, tabeller, illustrasjoner/infografer. I tillegg kommer ulike kart og vedlegg om utviklingsområder, kollektivknutepunkt og arealpotensial i stasjonsnære områder.