Bokstaven som forsvant

Det er selvfølgelig ikke den største skrivefeilen som gjøres. Men det er en kvalitet ved god språkrøkt at vi forsøker å skrive så korrekt som mulig. For en tidligere journalist som måtte tåle milde, men bestemte språkkorrigeringer av kollega Per Egil Hegge i Aftenposten, er det ingen grunn til å sale kjepphesten. Eller hva dette faste uttrykket heter for tiden. Journalister lever, som det er blitt hevdet, av ikke å kunne skrive.

En nemnd på bokmål, ei nemnd på nynorsk, og en nevnd på riksmål, kommer fra det norrøne nefnð. Verbet er nefna, altså å gi navn/namn. Vi kjenner det som en komité med besluttende myndighet i bestemte saker. Gjerne en klageinstans. I tidligere tider var dette et utvalg av personer, nemndmenn, som fikk ansvar for å avgjøre saker. Nemndemål er nynorsk for merknad fra en komité.