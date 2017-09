Adekvate og funksjonelle ord

Kommune-Norge har dyktige medarbeidere. De behersker ulike fagområder og har kunnskap og innsikt. I hverdagen skal dette omsettes til beste for innbyggere og til hjelp for politikerne, de folkevalgte som til syvende og sist bestemmer.

Et eksempel på fagtungt språk finner vi i en veiledning fra Røros kommune. Den har overskriften: “Funksjonell bolig - Bolig for alle, men spesielt for deg som vil planlegge for dine eldre år”.