Hva kan jeg helle i vasken?

I første etasje i rådhuset i Vardø, Norges nordøstligste by, finner vi diverse kommunale papirer. Jeg antar at de er lagt der for at innbyggerne skal kunne orientere seg om kommunens virksomhet. Blant papirene ligger forskrift om vann- og avløpsgebyrer. Den er på syv sider og 16 paragrafer om forholdet mellom kommunen og abonnenter av vann- og avløpstjenester. Skrivelsen ble vedtatt i 2002 og er trolig utdatert. Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter er erstattet av lov om kommunale vass- og avløpsanlegg.

Nabokommunen Vadsø har også en forskrift om dette. Den finner vi to lenker til på hjemmesiden. Men bare én av disse virker. Den tar oss til forskriftsteksten i Lovdata. Detaljerte forskrifter og paragrafer holder ikke som informasjon om en så viktig tjeneste og hva kommunen forventer av innbyggerne.