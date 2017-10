Frist meg inn i ledelsen

Da Harald Stokkeland og jeg skrev en serie om kommunal ledelse her i avisen i 2013, slo det oss at den kommunale lederen kan sammenlignes med en elg. Ikke synlig med en gang, men markant når du først får øye på vedkommende. Noen vil si traust. Jeg vil si nøktern og jordnær. Det er bra, men gjenspeiles det i stilling ledig-annonsene for rådmenn og toppledere?

Det varierer. Noen søker etter en leder, noen søker etter en administrator, noen søker etter et overmenneske, noen søker etter en som skal videreutvikle organisasjonen. Og noen har ikke helt bestemt seg.