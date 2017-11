Velkommen til kommunen

Det er selvfølgelig ikke noe fasitsvar på hva som er riktig presentasjon av kommunen. Jeg sjekket hva kommunene Hammerfest, Halden, Haram, Horten og Haugesund skrev om seg selv. Ikke alle kommunene har lagt like mye arbeid ned her. Det var ingen store språklige feil, men det var mye traust prosa og en del ubetenksomt skryt.

Hammerfest har gjemt unna en velkomsthilsen og mye informasjon under menypunktet Andre tjenester. Det første som kommer opp er en velkomsthilsen fra ordføreren. Den gir oss både historie og statusoppdatering fra en by i vekst, men er i lengste laget og uten et klart budskap. Den bør også oppdateres siden den henviser til at ny riksvei skal være ferdig i 2012. Det kunne med fordel vært ryddet i menyer og hilsener. Det er fint med film som viser alt som foregår i byen, men ikke under overskriften Ny i Hammerfest?