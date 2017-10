65 millioner mer til yrkesfag

– Vi vet at vi vil ha et stort behov for folk med yrkesfagutdanning i årene som kommer, både innen bygg, anlegg, helse og industri. Da er det viktig at vi øker kvaliteten og sikrer rekruttering, sier leder av utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen (Frp) til NTB.

For å styrke yrkesfagene foreslår regjeringen blant annet å sette av 13,6 millioner kroner til lokalt rekrutteringsarbeid og til videreutvikling av digitale verktøy som skal gjøre det enklere å identifisere og rekruttere nye lærebedrifter.

Videre settes det av 1,4 millioner kroner til å arrangere Yrkesfagenes år for å bidra til oppmerksomhet og status for fagopplæringen. En del av midlene skal gå til å arrangere skole-NM for elevene.

10 millioner kroner foreslås brukt for å få fagpersoner fra industri og øvrig arbeidsliv direkte involvert i undervisningen og samme beløp til å styrke yrkesfaglærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

5 millioner kroner er tenkt brukt til en hospiteringsordning for å gi lærere som underviser elever i yrkesrettede programmer mulighet til å hospitere i bedriftene elevene deres kan komme til å jobbe i.

Til nye studieplasser i fagskolene foreslås det satt av 25 millioner kroner.

