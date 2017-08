Mener kommunen tar for mye i eiendomsskatt

HVALER

– Når du arver en rønne av ei hytte her – og så skal du betale 5.500 kroner i eiendomsskatt.

Tony Christensen rister oppgitt på hodet. Han er ikke av dem som omfavner eiendomsskatten. Kommunal Rapport møter han på parkeringsplassen like utenfor Spar-butikken på Hvaler.

– Det er klart jeg er misfornøyd med den skatten, sier Christensen.

– Når du skal på hytta – så ønsker du å slippe alt sånt mas og stress med at de skal suge penger ut av deg «all over». Det skal ikke være sånn i et hytteparadis.

Mange utgifter

Han forteller at han og familien bruker hytta på Hvaler rundt tre ganger i året.

– Jeg skjønner at kommunen må ha inntekter, men det er ganske drøyt i forhold til brukstiden.

Det bor rundt 5.000 mennesker på Hvaler og i løpet av sommeren kan det bli opp til 50.000.

Han betaler rundt 10.000 kroner i eiendomsskatt på huset hjemme i Oslo. Familien betaler også kommunale avgifter.

– Selvsagt skal vi betale litt som alle andre, men hytteskatt på noe du bruker tre ganger i året, hvor du ikke har innlagt vann eller noen ting – de skal finne alle mulige måter å suge penger fra deg til enhver tid, sukker Christensen.

– Jeg er for velferdsstat og vil betale skatt med glede, men når alle uansett hva du driver med, arver ei rønne av ei hytte her – og så skal du betale 5.500?

– Så du betaler ikke denne skatten med glede?

– Jeg betaler vanlig skatt med glede. Hvis det var opp til meg, så ville jeg hatt alt av skatter og avgifter inn i en pott. Jeg har betalt halvparten av det jeg tjener i skatt i mange år, og det har aldri gjort meg noe, for jeg er relativt rød i hodet. Men jeg synes sånne særavgifter som hele tiden kommer, er provoserende. Da vil jeg heller ha alt mulig over skatteseddelen, sier Christensen.

Kan ikke fjerne over natten

Hvaler-ordfører Eivind Borge (Frp) synes man må være så ærlig å si det vil få konsekvenser å fjerne eiendomsskatten.

– En kommune henter ikke eiendomsskatt for moro skyld. Det er ingen kommuner som greier å fjerne eiendomsskatten over natten, sier Borge.

Selv ville han aldri gått ut og sagt at man kan fjerne eiendomsskatten over natten.

– Konsekvensen hadde vært at man må si opp mange mennesker som i dag leverer tjenester. Det skjønner alle at ikke går.

– Kunne du sett for deg at Hvaler kunne klart seg uten eiendomsskatten?

– Ja, jeg mener det, men det er helt klart at det kunne gått utover tjenestenivået. Vi får et bedre tjenestenivå med den eiendomsskatten som er innført.

– Men på sikt mener du at det er mulig å klare seg uten?

– Ja, vi har et mål om å senke skattene noe. I Hvaler kommune så har vi eiendomsskatt på 2 promille. Vi kan ikke gå noe lavere enn det. At det går an å effektivisere ja, det gjør det nok helt klart. Det fins alltid et effektiviseringspotensial, men ikke så stort som inntektene fra eiendomsskatten, sier Borge.

Sugd penger?

Hytteeier Christensen er blant dem som mener han ikke får så mye igjen for skatten.

– I realiteten nei. Her blir du sugd penger av fra du setter foten ned, mener han.