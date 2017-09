Oppjusterer skatteanslag i valgkampinnspurten

Dette framkommer i et brev fra kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til partifelle Frank Jenssen, melder NTB.

Jenssen har i et skriftlig spørsmål bedt Sanner vise veksten i inntektene under forrige regjering og den nye. Her skriver Sanner blant annet:

«For 2017 er det lagt til grunn at ny informasjon om skatteinngangen tyder på at kommunesektorens skatteinntekter blir 4 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett».

I revidert nasjonalbudsjett i mai ble skatteanslaget nedjustert med 850 millioner kroner. Samlet betyr det nye anslaget fra regjeringen at kommunesektoren totalt kan ligge an til inntekter rundt 3 milliarder kroner over det kommunene og fylkeskommunene opprinnelig budsjetterte med for 2017.

Normalt kommer regjeringen med oppdatert skatteanslag først i statsbudsjettet, som skal legges fram i midten av oktober.

Finansdepartementet er ansvarlig for skatteanslaget i statsbudsjettet. Sanner gir ingen flere opplysninger i brevet til partifelle Jenssen om hvordan den øvrige utviklingen i kommuneøkonomien er forventet å bli i år.

Om det nye anslaget treffer, er det tredje året på rad at Finansdepartementet har undervurdert skatteinntektene i statsbudsjettet.