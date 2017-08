Lørdagspost-stans kan gi sen valgavklaring

– Det er ikke mulig å si eksakt når siste stemme er telt opp og det endelige valgresultatet er godkjent av fylkesvalgstyrene, sier avdelingsdirektør Siri Dolven i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Aftenposten.

I fjor høst gikk Posten over til å distribuere brev og aviser fra mandag til fredag, noe som får konsekvenser for forsendelsene av forhåndsstemmene til valgstyrene. Man kan forhåndsstemme fram til fredag 8. september. Det betyr at stemmene ikke kan bli sendt til valgstyrene før mandag.

Dolven understreker at de fleste forhåndsstemmene blir telt opp på valgdagen, og at mange kommuner har gjort tilpasninger for å få stemmene fram.

– Det kan jo selvfølgelig skje. Det er jo særlig fordelingen av utjevningsmandater som er avhengig av at alle stemmene i hele landet er telt opp, sier Dolven om at valgresultatet kan drøye til tirsdag ettermiddag eller kveld.

– Men vi får som vanlig prognosene fra valgdirektoratet mandag kveld. Uansett må hensynet til å få et resultat klart så raskt som mulig veies mot hensynet til å få et korrekt resultat, og at flest mulig stemmer skal telles med, sier hun.

