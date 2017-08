Stort sprik i fylkesmålingene

– Fylkesmålingene peker i forskjellige retninger og har helt ulike budskap, sier Giertsen til NTB.

Han beskriver situasjonen i et innlegg på nettstedet Poll of polls og gir tre forklaringer på hvorfor bildet er så uklart, alle knyttet til bestemte forhold ved det ene meningsmålingsinstituttet, nemlig InFact.

Store sprik

Et ferskt gjennomsnitt av målinger i åtte fylker gjort av Respons, Sentio og Markedsinfo gir et flertall på 86 mandater for Frp, Høyre, KrF og Venstre mot 80 for de tre rødgrønne partiene Ap, SV og Sp.

Men målingene som InFact har gjort i 15 fylker i august gir et helt annet bilde. Der har Ap, SV og Sp et solid flertall med 91 mandater mot 74 for de fire borgerlige samarbeidspartiene.

– Hvordan bildet egentlig ser ut, er ikke godt å si. Det kommer til sjuende og sist an på hvem du tror mest på av meningsmålingsinstituttene, sier Giertsen.

Tre forklaringer

At bildet er så sprikende, har ifølge jussprofessoren og statistikk-entusiasten tre forklaringer: At InFact måler sine svar mot kommunevalget i 2015 framfor stortingsvalget i 2013, at InFact bruker automatiske oppringninger framfor telefonintervjuer og at byrået har en lav andel hjemmesittere i sitt utvalg.

– Disse skjevhetene finnes også i målingene som er utført på landsbasis, men utslagene er mye større i fylkesmålingene. Å lage et gjennomsnitt av alle fylkesmålingene har lite for seg, fordi utgangspunktet er så forskjellig, sier han.

Vestlandet

For to av fylkene, de strategisk viktige vestlandsfylkene Rogaland og Hordaland, er utslagene særlig store.

– Det er bare InFact som måler Høyre i stor tilbakegang i enkelte fylker. Tar vi bort InFacts målinger, blir resultater fra fylkesmålingene mer i tråd med snittet for landsmålingene, sier TV 2-journalist og tallknuser Kjetil Løset.

Temaet ble aktualisert da statsminister Erna Solberg (H) mandag stilte til partilederutspørring i regi av Dagbladet. Der ble hun konfrontert med svake meningsmålinger for Høyre i hjembyen Bergen.

– Det er to forskjellige institutter som har målt i Bergen. Det ene målte oss på 29,9 prosent, det andre på 21,5. Vi ligger kanskje et sted imellom, sa Solberg og viste til nettopp InFact, som vekter mot 2015.

Kritisk

Giertsen har ved flere anledninger oppfordret InFact, som leverer målinger til VG og Amedia, til å utvise åpenhet om sine rådata. Slikt innsyn vil kunne bidra til å klarlegge årsakene til det store spriket byråene imellom, mener Giertsen.

Han har oppfordret VG til å legge fram tallene, men avisen sier det er opp til InFact å avgjøre dette.

– Vi vil gjøre en ny vurdering av dette sammen med VG etter valget. Men vi er ikke alene i bransjen om å avstå fra å levere ut råtall. Årsaken er at vi ikke kan gå god for hvordan disse tallene blir brukt, sier fagsjef i InFact Knut Weberg til NTB.

Gleder seg

InFact-sjefen mener det er riktig å vekte resultatene mot forrige valg, fordi folk rett og slett husker bedre hva de stemte for to år siden framfor fire.

Han avviser at bruken av automatiske oppringninger gjør InFacts målinger mindre troverdige og viser til at valgdagsmålingen i 2015 traff godt med det endelige resultatet.

– Vi gleder oss til valgdagen 11. september. Når valgdagsmålingen kommer vil vi se med hvilken presisjon vi anslår oppslutningen, sier Weberg.

(©NTB)