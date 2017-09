De borgerlige tar innpå

Poll of polls Kommunal Rapport vil hver fredag fram til valget bringe det oppdaterte gjennomsnittet av de nasjonale partimålingene, basert på beregningene til nettstedet Poll of polls. Poll of polls er blitt drevet på frivillig basis av Johan Giertsen og Lars Øy siden 2007. De er begge medlem av Høyre, men nettstedet har ingen tilknytning til partiet. Gjennomsnittet for august er basert på 23 nasjonale målinger, hvorav ni er publisert den siste uka.

På gjennomsnittet av målingene for hele august er det fortsatt et klart rødgrønt flertall – 88 mandater mot de borgerliges 81, ifølge Poll of polls’ beregninger.

Men tendensen den siste uka er at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre nærmer seg. De har flertall på fire av ni nasjonale målinger.

Borgerlig flertall

På Respons’ måling for Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen er Venstre over sperregrensen. Det gir et klart borgerlig flertall på 88–81. På de tre andre målingene er det borgerlig flertall også med Venstre under sperregrensen.

På Norstats måling for NRK er det et knapt borgerlig flertall, selv om Venstre er under sperregrensen og Miljøpartiet De Grønne er over. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti holder stillingen, men Ap stuper til en oppslutning på 24,4 prosent og er mindre enn Høyre. Det er på nivå med Jens Stoltenbergs krisevalg i 2001. Ap lekker både til høyre og venstre på denne målingen.

I forholdet til snittet for en uke siden, går Ap tilbake 1 prosentpoeng. Partiets krise er blitt et stort tema i valgkampen. Dermed blir det en selvforsterkende krise som partiet ikke ser ut til å klare å snu.

Ap og Sp mister tre mandater til borgerlig side denne uka. Et rødgrønt flertall og en ny regjering er nå enda mer avhengig av at MDG kommer over sperregrensen på 4 prosent for utjevningsmandater. Det er langt fra sikkert. På snittet av målingene i august ligger de nøyaktig på 4 prosent. På to målinger den siste uka ligger de under sperregrensen.

Krevende for Erna

Høyre går litt fram denne uka, men Frp øker mest med 0,8 prosentpoeng. Det er blitt tolket som en suksess for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs omstridte reise til bydelen Rinkeby i Stockholm – kjent for sin høye andel innvandrere.

Hun sa hun reiste for å lære. I statsministerduellen med Erna Solberg på NRK mente Jonas Gahr Støre at hun dro for å skremme og skape splid.

Frp og Listhaug kan redde regjeringen, men samtidig gjøre det vanskeligere å styre. Selv om det skulle bli et flertall av Høyre, Frp, KrF og Venstre i valget på mandag om ei uke, vil det ikke bli «business as usual» for statsminister Erna Solberg. Neste periode vil bli mer krevende enn denne.

Konflikten mellom regjeringspartner Frp og samarbeidspartiene KrF og Venstre har økt, særlig på grunn av innvandringspolitikken. Derfor krever KrF og Venstre at Erna velger å regjere med dem i stedet for med Frp. KrF og Venstre vil ikke aktivt støtte en fortsatt Høyre-Frp-regjering, ved å forhandle fram en samarbeidsavtale som i 2013.

Erna Solberg vil velge å fortsette med Frp. KrF og Venstre vil ikke garantere at et borgerlig flertall gir en borgerlig regjering, slik de gjorde for fire år siden. Men de vil peke på Solberg som statsminister, og ikke Støre. Uten en samarbeidsavtale, vil det bli tøffere forhandlinger mellom de borgerlige partiene på Stortinget–særlig om statsbudsjettet.

I andre saker vil det være lettere for Høyre- og Frp-regjeringen å søke støtte fra Ap–for eksempel i miljøpolitikken og innvandringspolitikken, hvor partiene står ganske nær hverandre.