Bollestad: – Det har kostet å ville bytte ut Frp

Det ble dørgende stille på KrFs valgvake i selskapslokalet Ballroom et steinkast unna Stortinget, da de første prognosene slo fast at partiet vipper på sperregrensa.

– Det er tydelig at ikke KrF har vunnet fram med sine saker i denne valgkampen, sier Bollestad til NTB.

– Vi har gått til valg på at vi bør bytte ut Frp i regjering og heller ha en samarbeidsavtale med dem. Det har kostet, men det har også kostet oss å være en del av et blåblått regjeringsalternativ, slår hun fast.

Hun peker allikevel på de har fått tusenvis av stemmene partiet har fått og at hun vil representere dem på best mulig måte. Uansett sier hun at partiet blir nødt til å gjøre en snuoperasjon.

– For det første skal vi jobbe oss gjennom natten og morgendagen. Etter det tenker jeg at vi skal ha en evaluering på alle plan: hva var det vi gjorde feil og hva var det vi kunne gjort annerledes. Så skal vi brette opp ermene og tenke at dette gir oss en ny giv.