Enighet om å fortsette samtalene på borgerlig side

Etter et to timer langt kveldsmøte i statsministerboligen der Solberg bød på gryterett og eplekake var Frp-leder Siv Jensen, KrF-leder Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande enige med statsministeren om å fortsette samtalene neste uke.

Etter det NTB forstår, vil også nestlederne delta i fortsettelsen. Dermed blir det borgerlige samtaler litt som etter modell fra Nydalen-sonderingene for fire år siden.

Forskjellen fra den gang til nå er at landet har en regjering som sitter, og som er klare til å legge fram sitt forslag til statsbudsjett 12. oktober.

Har god tid

Derfor har man også mye bedre tid enn for fire år siden.

– Denne regjeringen sitter inntil vi har en ny regjering eller en ny type samarbeid. Vi har god tid, vi skal samarbeide om et budsjett i Stortinget, og vi finner fram til løsninger. Det viktigste er at vi finner fram til et fundament for god styring av Norge, sa Solberg etter samtalene torsdag kveld.

Tidligere på dagen helte Frp-lederen kaldt vann i blodet på KrF og Venstre som først og fremst ønsker å forhandle om en regjering med dem selv og Høyre.

– Det er ikke en veldig realistisk tilnærming. Vi har sagt det samme i mange år, som heller ikke er noe nytt, at vi støtter ikke en regjering vi ikke selv er en del av, sa Jensen til NTB.

Flertall bare med alle

– Det er naturlig at de fire partiene setter seg ned sammen og prøver å finne en løsning. Jeg mener det ikke er realistisk med en regjering uten at Frp er med, sa hun etter kveldsmøtet torsdag.

Solbergs kommentar til hvor realistisk en såkalt blågrønn regjering er, lød slik:

– Vårt utgangspunkt er at det er fire partier som skal finne fram til gode løsninger. Det er bare et flertall dersom alle de fire partiene er med på dette.

Fete damens sang

Grande sa etter møtet at hun ennå ikke har gitt opp håpet om en blågrønn regjering, men også hun poengterte at ingen har dårlig tid.

– Regjeringen har laget et budsjett som bare de har hatt innsyn i, og det må de få lov til å legge fram. Så det er ikke noe hast med å komme i mål. Men vi er nå enige om å fortsette å snakke sammen, sa Grande.

På vei inn lød hun hakket mer optimistisk da hun muntert bemerket at «It ain’t over till the fat lady sings» (Det er ikke over før den fete damen synger).

Blir ikke enkelt

Hareide fremsto på den annen side som hakket mer skeptisk – da han svarte slik på spørsmål fra NTB om hva som skal til for at samtalene går over i forhandlinger:

– Det skal nok noe til. Det handler om de føringene vi har lagt og hvilke signaler både Høyre og Fremskrittspartiet har gitt. Så har vi ikke trukket noen konklusjoner i kveld. Men de signalene jeg har fått her, kommer jeg til å ta med meg inn i vårt viktige landsstyremøte fredag og lørdag.

Føringene han refererer til er at KrF ikke ønsker å gå i regjering der Frp er med, og at en ny samarbeidsavtale heller ikke er aktuelt. Samtidig vil ikke KrF felle Høyre-Frp-regjeringen med det aller første, men regjeringen er heller ikke fredet i fire år.

Åpnet for statsrådsbytter

De fire partilederne fortalte at samtalene både hadde handlet om politikk og hvordan landet skal styres de kommende fire årene.

– Vi har snakket sammen, om hvor partiene står og hvilke utfordringer Norge står overfor. Så er vi blitt enige om å fortsette å snakke sammen neste uke, i et litt bredere format, oppsummerte Solberg.

Solberg utelukket ikke at det kan bli flere endringer i regjeringen i løpet av høsten enn å finne en erstatter for utenriksminister Børge Brende (H), uavhengig av hvordan samtalene med Venstre og KrF forløper.

– Det er en vurdering vi vil gjøre på det tidspunktet. Det er jo sånn at Brende går av etter at vi har lagt fram statsbudsjettet. Da er det naturlig å gjøre noen endringer i regjeringen. Enten vi er i havn eller ikke, sa hun.

