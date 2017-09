Helga Pedersen: – Vi ble ikke trodd på distriktspolitikken

Pedersen har blant annet vært Arbeiderpartiets nestleder i seks år. Hun mener den svake oppslutningen til partiet har tre årsaker.

– For det første er misnøyen med regjeringen kanalisert til Senterpartiet. De har fått til å fange opp velgerne som er misfornøyde, og da særlig med distriktspolitikken til regjeringen, sier Pedersen til Klassekampen.

– For det andre må vi erkjenne at vi ikke har utviklet et tydelig nok alternativ til distriktspolitikken regjeringen har ført.

Den tredje grunnen mener Pedersen er at partiet ikke har nådd fram med budskapet eller fått tillit til at Ap er et distriktsparti.

Tirsdag åpner Aps landsstyremøte hvor valgnederlaget vil bli diskutert. I tillegg har partiet allerede sendt ut en spørreundersøkelse til 55.000 Ap-medlemmer. Den skal resultere i en rapport som blir lagt fram for sentralstyret 2. oktober.

TV 2s tallekspert Terje Sørensen har vurdert Aps valgresultat. Han estimerer at mellom 60.000 og 70.000 velgere gikk fra Ap til Sp. Videre mener han at omkring 20.000 gikk til SV.

– De hadde lekkasje til venstresiden, som roet seg på slutten. Og de tapte mot agropopulismen, som min gamle venn Frank Aarebrot ville sagt, sier Sørensen.