Oppgitt over valgendring

– Vi har forståelse for at Kommunaldepartementet vil sikre seg at stortingsvalget blir gjennomført tilfredsstillende, men endringen kunne kommet tidligere, sier rådmann Lars Bjerke i Asker.

Omtrent halvparten av norske kommuner teller stemmer via datamaskiner som er koblet mot internett. Programvareutvikler Patricia Aas skrev i slutten av juli en kronikk der hun stilte en rekke spørsmål om hvorvidt sikkerheten ved den maskinelle opptellingen er god nok.