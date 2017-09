Sanner: - Optimismen er tilbake

Alle de første prognosene fra NRK, TV2 og VG klokka 21.00 viste borgerlig flertall på Stortinget, og fornyet tillit for statsminister Erna Solberg (H).

En blid men fattet nestleder Jan Tore Sanner tar alle mulige forbehold når han kommenterer prognosen.

Sperregrensen

– Det er viktig å ha is i magen. Flere partier ligger rett over eller rett under sperregrensen, sier han.

Både Venstre og Kristelig Folkeparti ligger akkurat på sperregrensen, og får per nå del i utjevningsmandatene.

Selv hvis Venstre faller under, kan det bli borgerlig flertall, men skulle det skje med begge partier, kan de rødgrønne ta flertallet.

Valgthrilleren har så vidt startet.

– Det kan se ut til at det går veien. I så fall er det historisk, Høyre er like store som Arbeiderpartiet, sier han.

– Ap har bommet

– Hva er den viktigste grunnen til at prognosene tyder på borgerlig flertall?

– Optimismen er tilbake. Arbeiderpartiet har bommet på sinn fortelling om Norge. De har forsøkt å beskrive en negativ utvikling, mens det går i positiv retning.

De økonmiske pilene peker svakt oppover og arbeidsløsheten faller. Sanner sammenlikner situasjonen med Høyres valgnederlag i 1993.

– Da fikk vi den samme kalddusjen fordi vi snakket negativt mens folk opplevde positiv framgang.