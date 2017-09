Prognose: Erna kan få fire nye år

Klokka 21 publiserte Valgdirektoratet den første prognosen for resultatet av stortingsvalget.

Foreløpig er det i all hovedsak bare forhåndsstemmene som er talt opp, men siden disse utgjør en stor andel av totalen, er mye talt allerede. Allerede klokka 20.30 var over 700.000 stemmer talt opp.

Ifølge prognosene ser det ut til at Høyre og Frp får en samlet oppslutning på rundt 40 prosent, noe som er langt bedre enn meningsmålingene viste da valgkampen startet.

Ap gjør et svært dårlig valg, og havner på 27 prosent oppslutning. Litt av forklaringen er at SV ser ut til å gjøre et godt valg med nær 6 prosent av stemmene, mens Sp ifølge prognosen er valgets vinner målt mot 2013-valget. Likevel vil en oppslutning på drøyt 9 prosent kjennes som en liten nedtur etter at partiet i hele år har hatt meningsmålinger godt over 10 prosent.

Støre: Gjorde det vi kunne

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier han er fornøyd med gjennomføringen av valgkampen.

– Jeg er fornøyd. Jeg føler vi har gjort det vi kunne. Vi har stått sammen. Nå er det velgerne som avgjør, sa Støre på vei inn til Aps valgvake like før klokken 20.30.

– Jeg kommer til mine egne. Jeg har hatt store opplevelser i Folkets Hus før, sa Ap-lederen.

I sin tale til sine egne takket han alle som har jobbet for partiet under valgkampen.

– Av hele mitt hjerte: Tusen takk, sa han og ble møtt med jubel og trampeklapp.

– Jeg har sett hele landet under valgkampen, sett fjorder og fjell, by og bygder. Men det som har rørt meg mest er møtet med enkeltmennesker, sa Støre.

Solberg: God tro på flertall

Til taktfaste Erna-rop fra tilhengere avga Høyre-lederen og statsministeren sin stemme mandag formiddag på Apeltun skole hjemme i Bergen. Solberg ble fulgt av et stort pressekorps og fleipet om at det vel ikke var noen hemmelighet hva hun stemte, før hun dro for gardinen rundt valgavlukket.

Statsministeren sa at hun har god tro på at valget kommer til å ende med borgerlig flertall.

– De siste meningsmålingene viser jo at det er innenfor rekkevidde. Det er veldig avhengig av hvem som har klart å mobilisere velgerne det siste døgnet. Hver stemme teller, sa statsministeren, som forsikret at hun hadde sovet godt natt til mandag.