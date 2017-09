Rødgrønn seier i «Barnas valg»

Resultatene fra tidenes første barnevalg i Norge, i regi av Redd Barna, er klare. Med flertall på Stortinget ville det blitt rødgrønn-regjering, med Ap-leder Støre som statsminister. Dagens koalisjonspartier, Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) med støttespillere Venstre og KrF ville fått 67 mandater, mens Miljøpartiet De Grønne (MDG) ville fått hele 14 plasser og betydelig innflytelse på norsk politikk framover.

– Det er et veldig hyggelig tall. Det er også ganske likt årets skolevalgresultat, sier Jonas Gahr Støre til NTB.

Han innrømmer at han gleder seg litt til skolebarn og skoleungdom blir stemmeberettiget om noen år. Han mener barns sterke rettferdighetssans bygges opp hjemme, i skoler og barnehager og har mye å si når de vurderer partiene.

– Her tror jeg nok vårt slagord «alle skal med» appellerer. Vi har møtt mange barn i løpet av valgkampen og blitt positivt overrasket over hvor politisk interessert de er, sier Støre.

Overveldende

Til sammen har 60.530 barn født mellom 2002 og 2008 avgitt stemme denne uka.

– Vi er overveldet. «Barnas valg» har gått over all forventning. Barn fra alle fylker i Norge har stemt, sier Gunvor Knag Fylkesnes, leder for politikk og samfunn i Redd Barna.

Valgvinner Ap får 29,5 prosent av stemmene totalt og seier i 16 fylker. Det er hele 6 prosentpoeng foran Høyre på landsbasis, som får 23,5 prosent av stemmene og er størst i fire fylker. SV og MDG gjør et brakvalg og havner på tredje- og fjerdeplass med henholdsvis 12,8 og 8 prosent av stemmene.

– Vi er veldig glad og stolt for at så mange barn har stemt på oss, det viser at det er mange barn som vil at politikerne skal sørge for at forskjellen mellom fattig og rik ikke skal bli for stor og at vi må redde miljøet, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Alle kom med

I valgkampen har barna fått tilgang på egne partiprogrammer, og de har hatt et barnevalgshow der partiene har redegjort for politikken sin. Fra tirsdag til torsdag kunne de avlegge stemme digitalt.

Frp får 7,9 prosent av stemmene i barnevalget, der alle partiene kommer seg over sperregrensa. Sp får 6,9 prosent, Venstre har 4,9 prosent og KrF får 4,4 prosent av stemmene. Barna fikk velge mellom dagens stortingspartier, hvilket betød at Rødt ikke var blant alternativene. 2,6 prosent av 10- til 15-åringene stemte blankt.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) sier barnevalget er viktig, fordi det er morgendagens velgere som deltar.

– Selvsagt lover det godt for framtiden at så mange av barna har valgt Høyre. Men det viktigste her er ikke hvor mange stemmer partiene får. Det som er flott er at så mange barn og unge begynner å ta demokratiet i bruk. Vi håper det bidrar til økt valgdeltakelse i framtiden, sier Sanner.