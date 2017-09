Sanner avviser sinkestempel

Valgloven Forskriften endrer valgloven på følgende måte: Bestemmelsen før 1. september:

«Stemmesedlene skal telles opp i to omganger, ved en foreløpig og en endelig opptelling.» Bestemmelsen etter 1. september:

Den foreløpige opptellingen (med henvisning til paragrafer, red.anm.) skal skje ved manuell telling.» Kilde: Forskrift om opptelling av stemmesedler ved valg til storting og kommunestyre i 2017

– Vi foretar en kontinuerlig gjennomgang med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Endringen vi besluttet forrige uke var for å styrke valggjennomføringen. Dette er et forebyggende tiltak for å unngå usikkerhet og spekulasjon, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Sanner ga fredag alle kommunene beskjed at de skal ha alle minst én manuell telling av stemmene til stortingsvalget. Omtrent halvparten av norske kommuner teller stemmer via datamaskiner som er koblet mot internett.

– Kommunene er sporty

Kommuner reagerer på at endringen kommer kort tid før valget, Lederen for valgstyret i Bergen Marte Mjøs Persen (Ap) sier at Bergen nå har kalt inn 25–30 ekstra personer for å telle forhåndsstemmer. Bergen teller stemmer fra selve valgdagene manuelt, og hadde planlagt å telle forhåndsstemmene elektronisk.

Valgstyret i Oslo jobber nå med å rekruttere 80–100 nye tellere. Ordfører Marianne Borgen (SV) lover at valgresultatet skal være klart til klokka 21.00. Sanner tror kommunene vil takle endringen godt.

– Valgdirektoratet har vært i kontakt med alle de berørte kommunene, de er sporty og forstår hvorfor det gjøres, sier han.

– IKT-Norge mener at Kommunaldepartementet ikke klarer å tilpasse seg en digital arbeidsmetode når dere nå krever at alle stemmer skal telles for hånd, og ikke via to forskjellige skannesystemer?

– Det vi gjør nå, er å foreta en manuell telling først. Det er ikke noe dramatikk knyttet til det. Det bygger på praksisen til kommunene.

– Så du avviser at departementet er en digital sinke?

– Vi er på ingen måte sinker. Sikkerhet og trygghet trumfer alt.

– Får endringen noen konsekvenser for valget i 2019?

– Det er det for tidlig å si nå. Vi har hatt en vurdering av sårbarhet og sikkerhet, og ser at det blant annet har vært en diskusjon internasjonalt om de tekniske løsningene og valgsikkerhet. Dette er en forebyggende endring som gjelder årets valg i første omgang.

– Når kan det bli mulig å stemme via internett i Norge?

– Vi ønsker ikke valg via internett i Norge. Vi hadde et forsøk, men avviklet det blant annet på grunn av hensyn til sikkerheten. Jeg har stor tillit til at det manuell telling vil gå bra, selv om det blir noe ekstra arbeid for enkelte kommuner, sier Sanner.