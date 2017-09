Sen postgang gjør at flere forhåndsstemmer forkastes

Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, reagerer på nyheten.

– Man kan jo komme opp i en situasjon hvor det faktisk kunne utgjort et utjevningsmandat eller et direktemandat, sier hun til NRK.

I 2013 kom til sammen 1.643 forhåndsstemmer for sent til å bli med i opptellingen etter stortingsvalget. Tre år senere ble valgloven endret nettopp for å få med forhåndsstemmene. Fristen ble utsatt til klokken 17 dagen etter valgdagen, men likevel har flere stemmer nå kommet fram for sent.

44 forhåndsstemmer er foreløpig registrert for sent i Bergen, og 23 i Trondheim. I Oslo har foreløpig minst 161 forhåndsstemmer ankommet etter fristen.

– Det er en alvorlig situasjon vi er i nå. Spesielt ved sametingsvalget, der det er få stemmer som avgjør om man får inn mandater eller ikke, sier ordfører Johan Vasara i Kautokeino kommune.

I hans kommune har 21 forhåndsstemmer hittil kommet for sent og blir derfor forkastet. Ti av dem var stemmer til sametingsvalget.

