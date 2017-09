Solberg: – Vi må finne en politikk alle fire kan være stolte av

– Vi har et statsbudsjett som er på vei inn i trykken, vi vet hovedlinjene for hva som skal legges fram i oktober, sa Solberg i partilederdebatten på NRK tirsdag kveld.

Hun gjorde et poeng ut av at partiene skal finne fram til et borgerlig preg på politikken som alle kan være stolte av.

– Det ligger mye i kurven allerede, sa hun.

Tonen var lett og respektfull mellom de fire partilederne, og de mer krasse replikkene fra valgkampen var tydelig et tilbakelagt stadium. Tidligere på kvelden møttes Solberg, Siv Jensen (Frp), Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V) til sin første, innledende og uformelle samtale om regjeringsspørsmålet.

Skal Venstre inn?

Gjennom dagen har spekulasjonene vokst om Venstre kan være på glid for å gå inn i regjering med Høyre og Fremskrittspartiet.

– Vi har jobbet for en blågrønn regjering, men for å komme i posisjon, må vi sette oss ned og forhandle, sa Grande, som påpekte at stortingsgruppa til Venstre fortsatt er ikke er avklart, og at gruppa må komme på plass før de kan komme fram til hva slags mandat partiledelsen skal ha.

Etter debatten holder hun fast ved at hun håper på å danne en blågrønn regjering som omfatter Høyre og Kristelig Folkeparti, og på spørsmål om muligheten for å regjere med Frp svarer hun:

– Det har jeg sagt er lite sannsynlig.

KrF: I opposisjon

Frp-leder Siv Jensen gjorde det klart at både Kristelig Folkeparti og Venstre er velkomne inn i regjering, men Hareide står fast på sin beslutning. Som Grande ønsker han en regjering med Høyre og uten Frp.

– Jeg ser at det kan være krevende å få den drømmeløsningen på plass. Da er det sånn at da er det ifølge vårt vedtak at vi går i opposisjon, sier Hareide, som tilføyer at KrF fortsatt vil ha som mål å få gjennomslag for politikken og «være konstruktive».

Dersom Venstre bestemmer seg for å gå i regjering, har det har betydning for diskusjonen i KrF, påpeker Hareide, men vil ikke spekulere i konsekvensene nå.

– Jeg vil ikke påvirke prosesser som Venstre skal få lov å styre selv, sier han til NTB etter debatten.

– Hun sa på landsmøte at jeg var mannen i hennes liv, så når hun har landet er nok jeg den første som får vite hva Venstre gjør, sier KrF-lederen.

Tro på nytt storting

Klima- og miljøspørsmål skapte litt liv i en debatt som ellers bar preg av at partilederne har brent det meste av kruttet i valgkampen. SV-leder Audun Lysbakken påpekte at Venstre og KrF har et stort ansvar her om de lar Frp få fortsette ved makten.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener det nye Stortinget byr på ny dynamikk, som han håper kan gi partiet støtte i saker som oppheving av tvangssammenslåing av kommuner og nedleggelsen av Andøya flystasjon.

Ap-leder Jonas Gahr Støre slo an en optimistisk tone, til tross for valgnederlaget.

– Dette Stortinget åpner nye muligheter for både å påvirke og lage politikk, sa han og trakk fram skole og eldreomsorg som saker han vil jobbe for.

