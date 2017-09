Støre: Ap skal ha tydelig innvandringspolitikk

– I dag skal Arbeiderpartiet ha landsstyremøte med tillitsvalgte fra hele landet. Jeg venter en ærlig tilbakemelding. Det er ingen sorgprosess, vi skal lære av det som skjedde og så komme oss videre, sa Støre på NRKs Politisk kvarter tirsdag.

– Et stort tema i samfunnsdebatten vil være innvandring og integrering. Det er et tema som går igjen i hele Europa, som gjør folk urolige og utrygge. Selvfølgelig skal Arbeiderpartiet ha tydelig politikk i forhold til det, sa Støre.

– Vi skal ha kontrollert innvandring, streng, rettferdig og human, men ikke minst en veldig oppmerksomhet på integrering. Jeg synes vi ser tegn i vår samfunnsdebatt på at minoritetene blir utrygge. Arbeiderpartiet opplever å ha et stort inkluderingsoppdrag i sin historie, og det har vi også nå, sa Ap-lederen.

Sentrumsflørt

Mange i Arbeiderpartiet og fagbevegelsen reagerte kraftig på det de oppfattet som en invitasjon til samarbeid med Kristelig Folkeparti (KrF), og kanskje særlig Venstre. Selv mener Støre han var helt tydelig på at det var Senterpartiet og SV han ville danne regjering sammen med.

– Det var helt klart for alle at et regjeringssamarbeid med Venstre var helt uaktuelt. KrF var et mer genuint åpent parti. Men handlet det om å vippe et flertall, skulle vi heller ikke lukke døren mot sentrum, sa partilederen.

– Men det var klart for alle at samarbeid med Venstre var uaktuelt, understreket Støre.

Dårlig resultat

Arbeiderpartiet har også bedt sine 55.000 medlemmer fortelle om hva de mener gikk galt i år. Ap falt 3,5 prosentpoeng og fikk en samlet oppslutning på 27,4 prosent og tapte seks stortingsrepresentanter. Selv om partiet er Stortingets største med 49 av 169 representanter, er dette det dårligste valgresultatet for Ap i opposisjon siden krigen.

Men resultatet var særlig dårlig i Nord-Norge. Ap falt 7,9 prosentpoeng til 32 prosent i Finnmark. I Troms falt de 7,1 prosentpoeng til 24 prosent. Verst var det imidlertid i Nordland, der partiet bare fikk 26 prosent, en nedgang på hele 9 prosentpoeng.

