Strøk listetopper og kandidater med utenlandske navn

Det kommer fram av det endelige valgoppgjøret for Oslo. Mange av dem som står lenger ned på listene, og som mange velgere stryker, har utenlandske navn, ifølge Aftenposten.

– Det er tydeligvis noen velgere som ikke ønsker å ha kandidater med utenlandsk bakgrunn på Stortinget, sier forsker Jo Saglie ved Institutt for samfunnsforskning.

Profilerte politikere som Jonas Gahr Støre (Ap), Trine Skei Grande (V), Siv Jensen (Frp) og Ine Eriksen Søreide (H) er tradisjonelt dem som blir strøket hyppigst ved stortingsvalg.

– Det gir mening at man stryker en kandidat man har et forhold til, men når det gjelder kandidater med ikke-norske navn kan det virke som at personer gjør et unntak, tror Saglie.

Senterpartiets førstekandidat i Oslo, Aisha Naz Bhatti, er stortingskandidaten fra Oslo som fikk størst andel strykninger ved årets valg. Det er ikke overraskende at det er de med minoritetsbakgrunn som blir strøket hyppigst fra listene, mener hun.

– Jeg tenker det er andre muligheter for å gi velgere en reell innvirkning på politikken enn ved stryking, sier Bhatti.

(©NTB)