Ute eller inne? Kommunal Rapport viser vei!

De siste meningsmålingene viser at 57 lokalpolitikere som stiller til valg på Stortinget har mulighet til å få en plass i nasjonalforsamlingen. Mandag kveld kan du følge opptellingen av stortingsvalget på kommunal-rapport.no. Vår digitale utgave bringer resultatservice med særlig vinkel på lokalpolitikere som kjemper om plass på Stortinget.

- Det er viktig å bringe nyheter valgkvelden, og for Kommunal Rapport er det naturlig å rette oppmerksomheten mot de av våre kjernelesere som kjemper om en plass i rikspolitikken. For oss er det viktig å tilby et unikt perspektiv, som er annerledes det du vil finne hos NRK, TV2 og de aller største riksavisene, sier nyhetsredaktør Ole Petter Pedersen i Kommunal Rapport.