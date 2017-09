VG: Giske utpekes som ansvarlig for Aps valgfiasko

Det VG beskriver som sentrale kilder i Arbeiderpartiet sier Giske i praksis fungerte som valgkampsjef, og organiseringen av valgkampen beskrives som både «dysfunksjonell» og «et salig kaos» og med uklar kommandostruktur og for mange sjefer.

– Det er den type ting vi må evaluere, også valgkamporganiseringen. Men jeg tror ikke at det er noen vesentlig forklaring på hvorfor vi fikk 27,4 prosent. Jeg tror ikke det er derfor velgerne har sviktet oss, for å si det sånn, sier Giske til avisen.

Giske presiserer at Aps formelle valgkampsjef var Halvard Ingebrigtsen, men understreker samtidig at alle store strategiske beslutninger ble tatt av partiledelsen i fellesskap.

Partiet har nå startet en selvgransking etter det elendige stortingsvalget, og både partileder Jonas Gahr Støre og den andre nestlederen Hadia Tajik understreket tirsdag at lederposisjonen ikke har vært et tema.

– Det er en slags samling i bånn, en samling rundt partiledelsen. Ledelsen har et kollektivt ansvar for havariet og ingen av dem peker på hverandre som den hovedskyldige. Jeg tror de har bestemt seg for å gå videre med den ledelsen de har, sier Dagsavisens politiske redaktør Arne Strand til NRK.

Han er ikke enig i at Giske fortjener noe stempel som syndebukk.

– Nei, det vil ikke jeg si. De tre i toppen har et felles ansvar for det dårlige valget. Støre selvfølgelig som hovedsjef, Giske som hadde valgkampen som sin sak denne gangen og Hadia Tajik som var ansvarlig for programmet. I tillegg har partisekretæren i Ap alltid et stort ansvar i en valgkamp, sier Strand.

