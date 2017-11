To nye teller på knappene

Styret i Kommunerevisjon IKS innkalte ordførere og kontrollutvalgsledere i Hallingdal til et møte sist fredag, i håp om å løse opp i konfliktene og hindre flere utmeldinger.

– Det kom ikke fram noe på møtet, som tilsier at vi vil ta opp igjen saken. Vi går ut av selskapet. Men styret syntes ikke at vi hadde vært tydelige nok i vår kritikk tidligere. Det tar jeg selvkritikk for, sier ordfører Tor Egil Buøen (Andre) i Flå til Kommunal Rapport.