Sakspapirer. Hvorfor må de være så lange?

Et raskt blikk på sakspapirene for kommunestyremøtet i Tromsø 22. februar viser at det der ventet 157 sider, over 42.000 ord, skriver språkekspert Agnar Kaarbø. Roald Dahls klassiker Charlie og sjokoladefabrikken er til sammenlikning på like over 30.000 ord. Arkivfoto: Terje Lien