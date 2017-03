MEF er skuffet over at Oslo kommune har tatt over renovasjonstjenesten etter Veirenos fiasko, og frykter at flere kommuner heretter vil drive innsamlingen i egenregi.

I stedet for å stenge de private ute, bør kommunene legge opp anbudskonkurransene på en annen måte, mener Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef i avdeling for Gjenvinning og avfallshåndtering i MEF.