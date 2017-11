Lenvik-rådmann går av

Granskingen i Lenvik startet for nesten et halvt år siden, etter at Kommunal Rapport fortalte om selskapet hvor rådmannens sønn har en sentral rolle, fikk en omfattende kontrakt med kommunen.

I løpet av 3,5 år fikk firmaet, som er registrert på fotobransjen, utbetalt totalt 15 millioner kroner for å gi botilbud til en person med psykiske problemer og rusproblemer. Kontrakten ble inngått som direkte anskaffelser, noe som i utgangspunktet er i strid med lovverket.