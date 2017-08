Hyrer konsulenter for å bedre miljøet

– Bakgrunnen er en medarbeiderundersøkelse som i hovedtrekk viser et godt resultat for Tingvoll kommune. Så er det en tjeneste, heldøgnstjenesten, som er vår institusjonstjeneste, som vi har fått bekrefter sliter. Vi trenger hjelp, både med mer kompetanse og kapasitet enn det vi har. Derfor leier vi konsulenter som skal bidra i et år, sier Olaug Haugen.

– Hva skal konsulentene gjøre?