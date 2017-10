Overrasket over mangel på regelverk

Oversvømmelsene på Sørlandet gjør inntrykk også i Østre Toten i regnskyggen på Innlandet.

- Vi vil også få utfordringer med overvannshåndteringer framover, selv om vi ikke har så mye vær som ellers i landet. Vi ser også større nedbørsmengder, men har nok bedre tid på oss til å gjøre noe. Jeg er overrasket over at statlige myndigheter ikke er raskere til å få på plass et regelverk for håndtering av overvann. EU har jo et regelverk som skal implementeres i Norge. Forslag til regelverk ble presentert for to år siden i NOU 2015:16, men er ikke innført. Men kommunene må finne løsninger, sier Harrang.