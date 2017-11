Bærum får 122 flere lærere, Vardø 0

I budsjettavtalen som de fire borgerlige partiene ble enige om onsdag, legges det inn krav om at det maksimalt skal være 16 elever per lærer i 1.–4. trinn og maksimalt 21 elever per lærer i 5.–10. trinn. Fra 2019 strammes dette ytterligere inn til 15 per lærer i 1.–4. trinn og 20 elever per lærer i 5.–10. trinn.

Den foreløpige oversikten fra Kunnskapsdepartementet viser at det er de store byene som vil nyte godt at normen. Kunnskapsdepartementets beregninger viser at 170 av landets kommuner ikke vil få midler til nye lærere ved innføring av en norm på skolenivå. Finnmark vil for eksempel få kun fem nye lærere.