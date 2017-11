Eksrådmann tar oppsigelse til lagmannsretten

I en pressemelding skriver Rydland i dag, onsdag, at han sammen med sin advokat Jostein Nordbø har konkludert med at en anke er «helt nødvendig for på et sterkere juridisk grunnlag å få prøvd den særstilling som stillingsvernet har i Norge».

Ankefristen går ut i dag. En måned har gått siden Valdres tingrett konkluderte med full frifinnelse av Sør-Aurdal kommune.