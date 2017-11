Får fortsatt ikke spørre

– Det jobbes videre for å finne en god løsning på hvordan taletid i den muntlige spørretimen skal fordeles denne stortingsperioden, får NTB opplyst fra Stortingets såkalte ledelsessekretariat.

Allerede i midten av oktober henvendte MDG og Rødt seg til Stortinget med krav om å få slippe til med hovedspørsmål i den muntlige spørretimen som avholdes på onsdager og varer i om lag halvannen time.

Protesterer

Det er mandatfordelingen som avgjør rekkefølgen og antallet hovedspørsmål som opposisjonspartiene får stille i det som også kalles spontanspørretimen.

I forrige periode var MDG alene om å ha enmannsgruppe på Stortinget og fikk som regel kun slippe til med oppfølgingsspørsmål til et av de andre partienes hovedspørsmål. Nå er også Rødt inne med én representant.

– Det er litt absurd at partier som sitter på Stortinget skal måtte spørre om lov for å delta på linje med de andre i dialog med regjeringen, sa MDGs Une Aina Bastholm til NTB da brevet til presidentskapet ble sendt.

Hun viste til at Rødt og MDG fikk flere stemmer ved høstens valg enn KrF og Venstre, selv om disse partiene har langt flere mandater.

– Det blir et demokratisk problem når spørretimen ikke slipper til representanter for alle velgere, selv om presidentskapet av og til gjør et unntak, framholdt Bastholm.

Flere modeller

Ifølge MDG skal det nå ligge tre mulige modeller på bordet. Partiet ba i utgangspunktet om at spørretimen ble forlenget, men har nå lansert et kompromissforslag som går ut på at Rødt og MDG får stille hovedspørsmål og oppfølgingsspørsmål annenhver gang. For å få til dette må de andre partiene droppe noen av sine oppfølgingsspørsmål.

En annen mulighet, som SV har trukket fram, er å følge systemet fra Sverige, der alle partier får stille hovedspørsmål hver gang.

Fra Stortingets administrasjon kommer ifølge MDG forslaget om at begge de to minste partiene får stille hovedspørsmål hver gang statsministeren møter i den muntlige, samt tre andre ganger hver i løpet av ett år. I øvrige spørretimer henvises partiene til ett oppfølgingsspørsmål hver.

Det er ikke kjent når presidentskapet vil konkludere i saken.