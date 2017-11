Forsand får støtte fra KrF, men ikke Ap

Sammenslåingen mellom Forsand og Sandnes har hatt et forvirrende forløp. Først ble det et flertallsvedtak i Forsand, med en stemmes overvekt, om at man skulle slå seg sammen med Sandnes. Så ombestemte en representant seg, og det nye flertallet krevde et ekstraordinært kommunestyremøte hvor én sak sto på kartet. nemlig nei til Sandnes. Ordfører Bjarte S. Dagestad (H) nektet kommunestyret å behandle saken med henvisning til kommunelovens paragraf 34. Den sier:

« Folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den utsendte saklisten. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på saklisten, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette.»