Revisjonens styreleder trakk seg

– Alle kan gjøre feil. Da må man beklage og rydde opp. Det er det som gir tillit. Målet må være å rydde opp i selskapet og begynne på nytt. Da vil også de kommunene som har meldt seg ut vurdere å bli med videre. Med ny styreleder blir det mulig, sier Brenna til Kommunal Rapport.

Styreleder Frantz Mietle møtte ikke opp på gårsdagens representantskapsmøte på Gol. Men i et brev til selskapets eiere meddelte han at han trekker seg fra vervet som styreleder. Hans skriftlige begrunnelse var at han er innvalgt fra Hol kommune, som har vedtatt å melde seg ut av selskapet.