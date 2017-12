Årets unge leder hedrer kollegaene sine

Prisen ble delt ut på en lederkonferanse for Nord-Fron kommune, av Britt Sofie Hestvik, redaktør i Kommunal Rapport. Etter å ha blitt nominert av en fagjury først, var han den som fikk fleste stemmer av Kommunal Rapport sine lesere.



Når Sætha får prisen som årets unge leder, er det for å ha lagt vekt på å lage skikkelig god mat, og å bruke best mulig råvarer.

– Jeg vet ikke helt om det har gått inn enda, men det er jo veldig stas selvsagt. Det er veldig artig både for meg og for kollegaene mine på Sundheim, forteller Sætha.

Skryter av kollegaene

Etter å ha gått i lære startet Sætha som kokk på Valdal høyfjellshotell. Han må ha utmerket seg raskt, for det tok ikke lang tid før han tok over jobben som kjøkkensjef på hotellet. For tre år siden, som 27-åring, fikk Sætha jobb som kjøkkensjef på Sundheim.

– Da jeg ble kjøkkensjef på hotellet, var det en bratt læringskurve, og jeg er nok en som må ha litt utfordringer. Det er viktig å ha litt å strekke seg etter, sier han.

Sætha er nøye med å understreke at det som har ført til prisen ikke er noe han har stått for alene, og mener at mange kokker som jobber på institusjon burde fått mer heder og ære.

– Da jeg jobbet på hotell hørte jeg hele tida at man skal ikke ansette kokker som jobber på institusjon, fordi der er det bare ferdigmat. Men det er et litt feil inntrykk. Alle som jobber på Sundeheim kunne fint jobbet for meg på hotell, så det ryktet er veldig ufortjent, sier Sætha.

Samtidig mener han det har vært nyttig å ha med seg bakgrunnen fra hotell, for å kunne finne nye vrier på tradisjonelle retter.

– Hvordan er det å være leder for mye eldre folk?

– De fleste har jobbet her i 15–20 år pluss, og jeg hadde jo den filosofien da jeg kom inn der at jeg skal ikke lære dem å lage mat, for det kan de. Men vi kan inspirere hverandre, og spille hverandre gode. Jeg har lært veldig mye av dem, og de har forhåpentlig lært en del av meg, forteller han.

Trist med ferdigmat

Selv om Sætha snakker pent om matlagingen mange steder, mener han det er svært store forskjeller.

– Det er litt synd med alle disse store sentralkjøkkenene, for det sier seg selv at du ikke får noe god matomsorg når du ikke har kjøkken lokalt, sier Sætha.

Han er særlig kritisk til at mange eldre får tilkjørt kald mat som må varmes opp.

– Jeg vet mange eldre som, hvis de har fått kald mat hjem, har de kanskje spist den kald, eller kanskje funnet seg ei brødskive, forteller han.

Selv om budsjettene er ganske begrenset i en del kommuner, mener Sætha det bør være rom for å lage mer fra grunnen enn mange gjør.

– For eksempel er det kanskje noen som tror det er billigere å bruke frosne grønnsaker enn ferske, men forskjellen er faktisk ikke så stor, fortelle han.

Vanskelig å handle lokalt

Sætha understreker at det alltid har vært god mat på Sundheim, men når vi spør hva som er den viktigste endringen han har gjort som kjøkkensjef, forteller han at det har blitt brukt mer av ferdigmat før.

– Alt ble hjemmelagd da jeg begynte. Vi tøyer kanskje budsjettene litt lenger, og kan for eksempel servere rådyrfilet midt i uka, sier Sætha.

Men selv om de har fått til mye bra på Sunnheim, blir ikke alt her slik Sætha helst vil ha det.

– I tilfellene hvor vi kan bruke litt lokalmat, gjør vi det selvsagt, men nå har vi jo litt retningslinjer å følge når det gjelder innkjøp. Så vi kan ikke bruke så mye lokalmat som vi kanskje ønsker, men det håper jeg at er mulig på sikt, forteller han.

En av grunnene til at det ikke går å kjøpe veldig mye lokalt produsert, er hvordan anbudsprosessene fungerer.

– Vi har jo alt vi kjøper ute på anbud, og da er det jo de som vinner anbud som leverer to år om gangen. Det er et firma i Oslo som leverer maten til oss, og da er det vanskelig å få så mye lokalmat. Men litt handlingsrom er det. Vi kan jo for eksempel ta kontakt med Nortura og si at det er en gårdbruker i Nord-Fron som leverer veldig bra lammekjøtt, og spørre om de kanskje kan distribuere det, sier han.

Sætha forteller at han trives veldig godt som kokk på Sundheim, og ser for seg å jobbe der en god stund.

– Det er en fin arbeidsplass, og alltid noe å lære. Man blir gudskjelov ikke utlært. Hvis man tror at man er utlært, må man revurdere noen ting, sier han.

– Matglede i praksis

Juryen begrunner prisen slik: «Han deltek og inspirerer på eit viktig felt. Sætha leier eit kjøkken som skapar matglede i praksis. Han pratar dagleg med dei eldre, spør kva dei ønskjer og korleis maten smakte. Sætha ønsker å utvikle bo- og treningssenteret til ein ressurs for hele kommunen. I sommer opna han restaurant for alle på kommunehusets terrasse. Han har også idear om å levere mat til barnehage og skule. Bo- og treningssenteret han jobbar ved fikk prisen Gylne måltidsøyeblikk i fjor».