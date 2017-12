Blir ikke ordfører i nye Drammen

Tore Opdal Hansen (H) er inne i sin fjerde periode som ordfører i Drammen, og vil i 2019 ha 40 år bak seg i bystyret.

I januar sa han til Drammens Tidende at han ønsket gjenvalg. Derfor kom det overraskende at han i dag skriver på sin blogg at hans navn ikke blir å finne på Høyres valgliste ved kommunevalget i 2019.