Brudd mellom KS og Legeforeningen

– KS viser ikke vilje til å få på plass helt nødvendige endringer for fastlegeordningen. Vi trenger konkrete avtaleendringer og ikke bare gode intensjoner i protokoller, sier president Marit Hermansen i Den norske legeforening.

Partene har nå blitt enige om å forlenge dagens rammeavtale, som regulerer forholdet mellom fastlegene og kommunene, med ett år.

KS og Legeforeningen kom heller ikke i mål med forhandlingene om tariffavtalen som regulerer legevakt og turnuslegers arbeidstid. Denne skal nå avgjøres av en sentral nemnd.

- Strukket oss langt

Hermansen sier Legeforeningen blant annet har foreslått løsninger som skal begrense uforsvarlig høy arbeidsbelastning, i tillegg til å utfordre arbeidsgiversiden på rekruttering, oppgaveoverføring til fastlegene, legevaktbelastning og turnuslegers arbeidssituasjon.

Hos KS er man klar på at man har strukket seg langt.

– Vi har strukket oss langt i å finne en helhetlig løsning for å legge til rette for å rekruttere og beholde leger. Dessverre var ikke dette nok for at Legeforeningen kunne komme til enighet med KS, sier forhandlingsleder Tor Arne Gangsø.

Legevaktordningen

I en evaluering av fastlegeordningen fra 2005 ble det påpekt at ordningen med legevakt i mange små kommuner kan bryte sammen på grunn av for stor belastning. KS påpeker at hovedutfordringen er å få på plass bærekraftige legevaktordninger i utkantstrøk, og har blant annet forsøkt å få på plass en mulighet for fastlønn på legevakt.

– Dette ville gitt bedre mulighet til å ha flere leger på vakt. KS kunne ikke gå med på Legeforeningens krav, som kunne ha ført til enda større problemer med å bemanne legevakter i distriktskommunene, uten at legevakttilbudet til innbyggerne etter vår mening ville blitt noe bedre, sier Gangsø.