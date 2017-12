Etikkpris til Oslo kommune

Prisen ble delt ut på fredag av nestleder i KS Mette Gundersen og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Komiteen hjelper sykehjemmene med å vurdere vanskelige enkeltsaker, og skolerer personell ved sykehjem i etikk. I begrunnelsen for prisen skryter juryen av hvordan utvalget arbeider for at fokus på etikk skal få praktiske konsekvenser i den daglige sykehjemsdriften. Videre framhever de at utvalget involverer pårørende aktivt i behandlingen av saker.