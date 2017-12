Fikk pris for «Digg læring»

Det er fjerde gang Senter for IKT i utdanningen deler ut Innovasjonsprisen. Prisen går til skoler som har utviklet en helhetlig praksis, der IKT utgjør en viktig faktor i undervisning og læring.

Senteret mener Knappskog skule har vært spesielt flink til å bruke koding for å ruste elevene til framtida.

– Knappskog får prisen for sitt fokus på koding som verktøy for å gi elevene digital kunnskap og kompetanse på tvers av fagene, sier direktør Trond Ingebretsen ved Senter for IKT i utdanningen i en pressemelding.

Nye undervisningsformer

I år har senteret ønsket å løfte fram skoler med nyskapende aktiviteter i undervisningen, som for eksempel spill, nettbaserte samarbeidsformer og programmering.

Knappskog har startet et prosjekt som har fått navnet «Digg læring». Målsettingen er undervisningen skal være rettet mot kunnskap og kompetanse som elevene bør ha for å kunne fungere best mulig i et komplekst og digitalisert samfunn.

Skolen har innført koding på alle trinn og laget en egen kodeplan, ifølge rektor Odd Erik Kjeldstad.

– Resultatet har vist økt motivasjon og bedre læringsresultater, sier han i pressemeldingen.

Knappskog skule blir premiert med penger til å videreutvikle den digitale satsingen sin. Finalister i kampen om prisen var Byskolen Sandefjord og Mailand VGS.

I fjor gikk prisen til Teglverket og Sandvika skoler.