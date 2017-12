Advarer mot å svekke tilbudet til flyktninger

Hun advarer kommunene mot å svekke tilbudet til flyktningene, fordi de skal bosette mange færre neste år enn de siste to årene. Hun minner om at kommunene for hver flyktning de har bosatt, mottar et introduksjonstilskudd over fem år.

– At antallet nye flyktninger går ned, gir kommunene en unik mulighet til å intensivere arbeidet med å integrere og kvalifisere de flyktningene de allerede har bosatt, slik at de lykkes og kommer ut i jobb. Det er viktig at kommunene beholder hele viften av tiltak i introduksjonsprogrammet, slik at de kan oppfylle kravet om individuell plan, sier Rieber-Mohn til Kommunal Rapport.