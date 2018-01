Har Norges tøffeste rådmannsjobb

70-åringen har siden juli hatt landets mest krevende rådmannsjobb. Tysfjord har Norges-historiens største akkumulerte underskudd per innbygger, men er aller mest kjent for sine ufattelig mange overgrepssaker.

Nå skal det ryddes opp både i økonomien og ukultur, samtidig som kommunen skal forberede seg på å bli delt i to og innlemmet i henholdsvis Narvik og Hamarøy kommune fra 2020. Det siste betyr at kommunen allerede nå skal delta i to fellesnemnder, der sammenslåingene forberedes.