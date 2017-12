Heder og karikatur til rådmann Nørve

Kommunal Rapports sjefredaktør Britt Sofie Hestvik tok ordet på en konferanse på Gardermoen i dag hvor prisvinner og rådmann Andreas Chr. Nørve i Vanylven er en av foredragsholderne. Det er Kommuneforlaget som har brukerforum for kvalitetsstyring, og det er noe Nørve driver med til daglig. Han skal holde et innlegg om dette.

Årets kommuneprofil får heder og ære, og en karikaturtegning av Sven Tveit. Han har tegnet Nørve som en sprellemann som rir på digitale bølger med Vanylven kommunevåpen høyt hevet.

Hestvik siterte ordfører i Vanylven ordfører Lena Landsverk Sande (V) som skrev dette da hun og kommunestyret nominerte rådmannen.

«Han er en rådmann med stort engasjement. Han er kunnskapsrik og har bred kompetanse – også utover sin juridiske bakgrunn “

– Det er politikerne som har nominert meg. Det må ha vært på et hemmelig kommunestyremøte hvor jeg ikke var til stede, smilte Nørve.

Rådmannen vil gi ros og heder videre til de ansatte.

– Jeg må takke de ansatte for at de lar meg styre – noen ganger litt brått og brutalt. Som for eksempel da jeg bygde om resepsjonen den ene dagen hun som jobber der var borte. Hun var ikke så fornøyd over ikke å få beskjed. Men jeg hadde gitt beskjed om det i fjor, sier Nørve som at de ansatte av og til murrer til alle hans moderniseringstiltak.

Vinneren av Årets kommuneprofil får skrive kronikker i Kommunal Rapport i 2018, og det vil Nørve gjerne. Der vil han dele sine tanker om driften av en liten kommune på Sunnmørskysten.

Årets kommuneprofil 2017 from Kommunal Rapport on Vimeo.