Kommunene får ansvaret for tobakks-tilsyn

Kravet kommer sammen med at det blir innført et nytt register hos Helsedirektoratet, hvor alle som selger tobakksprodukter må registrere seg før året er omme. Ifølge tobakkssalgsforskriften skal kommunene særlig prioritere å avdekke salg til mindreårige.

Skjenkesjef Terje Gjertsen ved kontor for skjenkesaker i Bergen forteller at kontrollørene har rapportert om at mange som driver butikk ikke har kjent til de nye kravene når de har tatt det opp. Derfor har han blant annet gått ut i media lokalt, og kontaktet sjefene for de store kjedene.