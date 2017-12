Ordfører vitner mot egen kommune

To ansatte – Liv Tone Askildsen og Randi Fidje – har saksøkt Søgne kommune med krav om 150.000 kroner hver i erstatning for det de anser som ulovlig gjengjeldelse etter varsling. Kommunen avviser at de har gjort noe ulovlig og krever full frifinnelse.

Ifølge Fædrelandsvennen er både ordfører og varaordfører Egel Terkelsen (Frp) erklært inhabile i saken. Kommunen er derfor representert ved KrFs gruppeleder Torfinn Kleivseth i Kristiansand tingrett, som har satt av fem dager til saken.