Organisasjoner feirer trimkrav i skolen

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv Lasse Heimdal (tv) overrakte blomster og hilsener til medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Bård Hoksrud (Frp) i vandrehallen på Stortinget mandag, under feiringen av at det er politisk flertall for en times fysisk aktivitet daglig i grunnskolen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix