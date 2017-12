Rådmannen gratulerer Holvik

GRIMSTAD

I formiddag mottok Ragnar Holvik, spesiarådgiver i Grimstad kommune, prisen som Årets modigste i Kommunal Rapports kåring av årets kommuneprofiler.

Holvik er sykemeldt etter varslersaken, men skal etter planen begynne å jobbe igjen over nyttår.

Han ønsket ikke at prisudelingen skulle skje på Grimstad rådhus, men valgte kommunens lokaler på Dømmesmoen, hvor han etter eget ønske skal ha kontroplass fra nyttår.

Kommunal Rapport intervjuet rådmann Tone Marie Nybø Solheim på rådhuset ettter prisoverrekkelsen.

- Viktig og riktig

– Varslingen Holvik kom med om kritikkverdige forhold i Grimstad kommune var viktig og riktig. Det store omfanget innkjøpssaken viste seg å ha, understreker alvoret i saken. Det er viktig for meg som rådmann at det er mot til å varsle og anledning til å varsle og at det er en kultur for å varsle og å ta imot varsler, sier Solheim.

– Så tenker jeg at denne prisen var viktig for han, å få den anerkjennelsen. Jeg gratulerer Ragnar med nominasjonen og prisen.

Hun sier at det også er viktig for Grimstd kommune at varsling blir løftet opp som virkemiddel.

- Men jeg ønsker å ha andre måter å ta imot kritikk og meldinger om kritikkverdige forhold enn at ansatte skal måtte gå til et grep som oppleves så krevende som det Ragnar Holvik har gjort. Vi prøver å lage et system som fanger opp kritikkverdige forhold på et langt tidligere stadium, sier hun.

Kommunen har startet et program sammen med Arbeidsmiljøspesialisten.

- Det handler mye om å undersøke fakta og å ha et tydelig og forutsigbart system for å håndtere kritikk og klager. Vi har gjennomført en forvaltningsrevisjon av varslingsrutiner og forbedret dem, bant annet ved å innføre et internt varslingsorgan.

– I helsekjøpsaken var nesten 100 millioner kroner utenfor anbudssystemet. Det er kritikkverdig, men det må også nevnes at dette er tjenester som er levert. Spørsmålet er om vi har fått disse tjenestene til rett pris. Valg mellom flere leverandører gir best pris og kvalitet.

Nye innkjøpsrutiner

– Dere har også forbedret innkjøpsrutinene i etterkant av dette?

Etter at BDO leverte sin rapport om de direkte helsekjøpene sist høst, har kommunen fulgt opp med flere tiltak.

– Vi har utarbeidet og vedtatt en innkjøpsplan. Den inneholder en rekke tiltak for å forbedre rutinene. Vi har gått gjennom ansvar og roller knyttet til innkjøp, gjennomført en leverandørkontroll og også vedtatt å sentralisert innkjøpsfunksjonen. Vi er ikke helt i mål, men har tatt tak i de store strukturene. Flere rutiner skal på plass i kommunens internkontrollsystem og vi har lagt en plan for kontinuerlig oppfølging av dette.